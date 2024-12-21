Çeşme’de korkutan motel yangın!
İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de bir motelin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, sabah saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'ta bulunan Pamukkale Motel’in çatısında meydana geldi.
Alev ve dumanları gören yurttaşların ihbarı sonucu bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangının ardından motelde kalanlar tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yurttaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken motelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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