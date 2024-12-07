Beylikdüzü’ndeki facianın görüntüleri ortaya çıktı
Beylikdüzü’nde 14 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen doğalgaz patlaması, bir can kaybına ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde 14 katlı bir apartmanın bodrum katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucunda enkaz altında kalan bir bina sakini hayatını kaybederken, yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Patlama nedeniyle apartmanda büyük hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Patlama anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli bir sarsıntı ve ardından gelen panik anları görülüyor.
Etiketler: #beylikdüzü #patlama #doğalgaz
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