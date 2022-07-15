Beyninde damar yumağı oluştu, 20 saatlik ameliyatla hayata tutundu

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:27

Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Elif Sena Kavşut, şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, kol ve bacaklarındaki güçsüzlük şikayetleri nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilen Kavşut'a yapılan tetkikler sonucu beyindeki atardamar ile toplardamar arasında oluşan ve kanamaya neden olan "AVM damar yumağı" teşhisi konuldu.

OPERASYON 20 SAAT SÜRDÜ

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Aycan ve Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim Taş ile ekibi tarafından ameliyata alınan Kavşut'un operasyonu 20 saat sürdü.

El ve ayaklarını rahatlıkla kullanan, ağrılarından kurtulan ve beslenmesinde de sorun yaşamayan 13 yaşındaki Elif, 5 gün süren takibin ardından taburcu edildi.

"SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞU İÇİN MUTLUYUZ"

Taş, baş ağrısı, el ve ayak kuvvetsizliği gibi şikayetlerle hastaneye getirilen Kavşut'un beyninde "damar yumağı" olarak adlandırılan ve "AVM" denilen lezyonunun tespit edildiğini söyledi.

Çekilen tomografide Kavşut'un beyin kanaması geçirdiğini belirledikten sonra anjiyoya aldıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Beynin derin yerleşimli bölgesinde AVM damar yumağı tespit ettik. Beyin anjiyosunda AVM'nin hangi damardan beslendiğini ve nereye boşaltıldığını detaylı bir şekilde inceledik. Stratejimizi belirledikten sonra hastayı ameliyata aldık.

AVM çok büyük olduğu için ameliyat 20 saat sürdü. İleri teknolojilere uygun, video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip 4K robotik mikroskobunun yardımıyla AVM'nin besleyicilerini tek tek bulduk ve klipler koyduk. Hastanın iki derin venöz drenajını klipledikten sonra AVM damar yumağını tamamen çıkardık. 20 saat süren ameliyatımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Hasta 1 gün yoğun bakımda kaldı. Kendine geldiğinde kollarını ve bacaklarını oynattı. Serviste 4 gün süren tedavinin ardından taburcu ettik. Sağlığına kavuştuğu için mutluyuz."

"DOKTORLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Elif ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bir anda çok şiddetli baş ağrısı yaşadım. Annemin yanına gittim. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Hastaneye getirildiğimde beyin damarımda yumağın olduğunu söylediler. Ameliyat oldum. Şu an çok iyiyim, yürüyebiliyorum. Doktorlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Anne Feride Kavşut da kızının hastanede yapılan müdahale sayesinde kurtulduğunu ifade ederek, "Allah'a şükürler olsun. Bu bir mucizeydi. Allah kızımı bize bağışladı. Kızım aniden rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırdık. Doktorlarımız müdahale etti. Ameliyatı çok zordu. Şükürler olsun başarıyla geçti. Kızım sağlığına kavuştu. Doktorlarımıza minnettarız" ifadesini kullandı.