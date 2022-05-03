Beyoğlu Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu

Bayramın birinci günü, Beyoğlu Taksim'de Demirören AVM'nin arkasındaki Küçük Bayram Sokak'ta çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yabancı uyrukluların ağırlıkta olduğu videoda, çok sayıda kişinin tezahürat yaptığı ve ıslık çaldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 16:35
Beyoğlu Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
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Sosyal medya, İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde çekilen görüntüleri konuşuyor. Beyoğlu Taksim'deki Demirören AVM'nin arka sokağında yer alan Küçük Bayram Sokak'ta çekilen video tartışma yarattı. 

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Bayramın ilk günü kaydedilen söz konusu görüntüler, sosyal medyada pek çok hesap tarafından paylaşıldı. Videoda, yabancı uyruklu olduğu anlaşılan çok sayıda kişinin trans bireylerin cama çıkması için tezahürat yaptığı görülüyor.

Küçük Bayram Sokak, ağırlıklı olarak trans bireylerin ikamet ettiği bir sokak olarak biliniyor.


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