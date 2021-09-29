Onur Haftası’na katılan öğrenciye burs ve yurt hakkı verilmedi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Yürüyüşte bulunan öğrencilerden soruşturma kapsamında talep edilen savunmada, söz konusu yürüyüşte LGBTİ+ bayraklarının sallandığı vurgulanarak yurttan çıkarma cezasının uygulanması gerektiği aktarıldı. Ardından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), öğrencileri yurttan çıkardı. Ayrıca, KYGM bursları da kesildi.

Yürüyüşte bulunan lise öğrencilerine de disiplin soruşturmaları açıldığını ve kısa süreli okuldan uzaklaştırma cezası verildiğini söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, öğrencilerin, cezaların kaldırılması için yargıya başvurduğunu kaydetti. Çakırözer, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Çakırözer, bakan Kasapoğlu’na “Son beş yıl içerisinde KYK yurtlarından atılan ve bursları kesilen öğrenci sayısı nedir? Öğrenciler hangi gerekçelerle yurtlardan atılmış ve bursları kesilmiştir” sorularını yöneltti.

ADALETSİZLİK

Çakırözer, barınma ve burs hakkının bir şantaj aracı olarak kullanıldığını kaydederek “İstanbul, Ankara, Eskişehir ve diğer illerde verilen yurttan çıkarma, burs kesme cezalarının tek amacı, üniversite gençliğine gözdağı vermek, susturmak, sindirmek. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmak için gerçekleştirilen barışçıl protestolar anayasal bir haktır. Öğrencilerin katıldıkları eylemler gerekçe gösterilerek burslarının kesilmesi, yurtlardan atılması anayasa ihlalidir, adaletsizliktir” dedi.