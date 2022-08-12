Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldüren şüpheliler yakalandı

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:11

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde, iddiaya göre, seyir halindeyken yavaşlayan otomobilden yola bir kişi atıldı. Olayı görenler yerde hareketsiz yatan kişinin yanına giderken, otomobil hızla uzaklaştı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu belirledi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Abik’i olay yerine bırakan otomobil içerisindeki şüphelilerin Hebun Y. (26), Erkan K.(22), Baran O.(22), Hasip K.(19) ve Adem G.(22) olduğunu tespit etti.

YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devamında şüphelilerin Serhat Abik’i Kasımpaşa’da otomobile bindirerek darbettikten sonra Beyoğlu'ndaki evinin önüne attıklarını belirledi. Ekipler, 5 şüpheliyi geçen salı günü Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı.

'ALACAK VERECEK' MESELESİ

Şüphelilerin Abik’i alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin Abik'i öldürdükten sonra sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.