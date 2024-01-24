Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 1 kişi mahsur kaldı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:31

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:31

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Ömer Avni Mahallesi Bey Odaları Sokak'taki binanın iki katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve yangında ağır yaralanan Sakine Bingöl, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen ve tahliye edilen 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

"KAPIYI AÇTIK, AMA İÇERİ GİREMEDİK"

Binada oturan Kemal Erboğa, yaralı çıkarılan kadınla ilgili, şöyle konuştu:

,"Yukarıdan sesler gelmeye başladı. Apartmandan dışarı çıktık, baktık duman var. Yukarı çıktık. Kadının kızı anahtarı getirdi, kapıyı açtık ama içeri giremedik. Hortumla müdahale ettik ama olmadı. Bu sırada itfaiye geldi. İtfaiye kadını dışarı çıkardı, biraz yüzü gözü yanmıştı, nefes alıyordu. Ambulansa koydular."