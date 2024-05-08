Bursa'da, iplik fabrikasında yangın paniği!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki iplik fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 07:31
Bursa'da, iplik fabrikasında yangın paniği!
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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan iplik fabrikasının bacasında dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın bacasında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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