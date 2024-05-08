Bursa'da, iplik fabrikasında yangın paniği!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 07:31

Güncelleme: 08.05.2024 - 07:32

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan iplik fabrikasının bacasında dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın bacasında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.