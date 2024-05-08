Bursa'da, iplik fabrikasında yangın paniği!
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki iplik fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan
iplik fabrikasının bacasında dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların ihbarı
üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik
müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikanın bacasında hasar
meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM şubesinde skandal görüntü!
- Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- ‘1 milyon maaş alıyor’ iddiası: Açıklama geldi
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- Akaryakıta çifte indirim geliyor