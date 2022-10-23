Beyoğlu'nda boğazı kesilerek öldürülen Mevlüde Aluçlu'nun oğlu: Bu kadar basit olmaması lazım, söyleyecek söz bulamıyorum

23 Ekim 2022 Pazar, 12:44

Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi'nde evine giren iki hırsız tarafından boğazı kesilerek öldürüldükten sonra bileziği çalındığı iddia edilen 65 yaşındaki Mevlüde Aluçlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Mevlüde Aluçlu'nun yakınları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

"CAMDAN GİRİYORLAR ORADA ANNEYLE KARŞILAŞIYORLAR"

Burada konuşan Mevlüde Aluçlu'nun Oğlu İsmail Muammer Aluçlu "Söylenecek söz kalmadı. Gitti yani canımız gitti. Yüce Türk adaletine de güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda suçlular yakalanıp cezasını çekmesini temmeni ediyoruz. Hırsızlık için girmiş olsalar alabileceği cüzdanı var telefonu var. Zaten doğru dürüst bir eşyası yoktu. İki çekyat bir televizyon, bir buzdolabı vardı. Söylenenlere göre ev kimsenin olmadığı düşünülerek camdan giriliyor, orada anneyle karşılaşıyorlar. Yine anlatılanlara göre içerde bir arbede, boğuşma olmuş ondan sonrasına ilişkin fazla bir bilgi yok. Annemin kolunda bir tane bileziği vardı onu da almışlar. Bu kadar basit olamaması lazım, söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Mevlüde Aluçlu'nun cenazesi Okmeydanı Fatih Sultan Mücahitler Camiinde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.