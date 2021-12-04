Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulundu
İstanbul, Beyoğlu'nda, bir kişi cadde üzerinde ölü olarak bulundu. Cesette darp izine rastlanmadı. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin sokakta yaşadığı öğrenildi.
Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürürken yerde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.
DARP İZİNE RASTLANMADI
Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- Milyoner'e damga vuran soru
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Etiketler tek tek değiştirildi
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası