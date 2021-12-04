Beyoğlu'nda cadde ortasında ceset bulundu

04 Aralık 2021 Cumartesi, 15:39

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürürken yerde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden yurttaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

