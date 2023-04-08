Beyoğlu'nda çöken bina nedeniyle tramvay seferleri 2 gündür yapılamıyor
Beyoğlu'nda çöken tarihi metruk binanın enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle Kabataş-Karaköy tramvay seferleri 2 gündür yapılamıyor.
İstanbul Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde bulunan 5 katlı metruk bina 6 Nisan Perşembe sabahı çöktü.
Anıtlar kurulu raporu doğrultusunda moloz kaldırma çalışmaları 2 gündür devam ediyor.
Çalışmalar nedeniyle durdurulan Karaköy-Kabataş arasındaki tramvay seferleri hala yapılamıyor.
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