Tramvay yolundan giden aracın çarptığı 17 yaşındaki Kader hayatını kaybetti
Eskişehir’de hafif ticari aracın çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yörük hayatını kaybetti. Olayın ardından araç sürücüsü Berkay E. gözaltına alındı.
Kaza, bugün sabah saat 08.00 sularında, 71 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Kullandığı 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç ile tramvay yolunda seyir halinde olan Berkay E., yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yürük’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kader Yürük, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Teknikleri Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Kader Yürük, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tramvay yolundan seyir halindeyken yaya geçidinden geçmekte olan Yörük'e çarparak ölümüne neden olan ticari araç sürücüsü Berkay E. ise gözaltına alındı.
DURAKTA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ
Meydana gelen trafik kazasının ardından durakta bekleyen diğer öğrenciler, olay yerinde duran araca saldırdı. Taşlarla ve tekmelerle aracın camlarını parçaladıkları anlar, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan tramvay seferleri de normale döndü.
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