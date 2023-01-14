Beyoğlu'nda dehşet anları: Taksiciye sopayla saldırdılar!
İstanbul Beyoğlu'nda trafikte çıkan tartışmada araçtan inen grup sopalarla taksiciye saldırdı. Grubun taksi şoförüne saldırdığı anları bir yurttaş cep telefonu ile görüntüledi.
Kabataş'ta, önceki akşam saatlerinde aynı yönde ilerleyen taksi şoförü ve diğer araçtaki kişiler tartışmaya başladı.
DARBETTİLER, ARACIN CAMLARINI KIRDILAR
Sürücüler arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine 34 EHA 147 hafif ticari araçtan inen kişiler sopalarla saldırdıkları taksi şoförünü darbedip aracın camlarını kırdı.
Saldırganlar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay anını bir yurttaş cep telefonu ile görüntüledi.
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