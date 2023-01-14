İstanbul'da 2 taksiye taşlı saldırı: 1 yaralı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:45

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:47

Güzelyurt Mahallesi'nde, saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir taksicinin önünü kesen otomobildeki kişi ya da kişiler, taksi şoförüne saldırdı.

Olay yerinde duran ikinci bir taksiye de taşla saldıran kişi, bir taksicinin bacağından yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bacağından yaralanan taksici de tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALANAN TAKSİCİNİN DURUMU İYİ

Olayı haber alan bazı taksiciler de araçlarıyla olay yerine gitti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Taksilerde ise maddi hasar meydana geldi.

Yaralanan taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırgan için yakalama çalışmaları devam ediyor.