Beyoğlu'nda dehşet! Kanser hastası kadını en yakını öldürdü: Son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda kanser hastası annesini darbederek öldürdükten sonra polisi arayıp 'Annem evde hareketsiz yatıyor' ihbarında bulunan şüpheli Emre İ.tutuklandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısını elindeki şişlikten tespit ettiği olayda, kadının oğluyla eve girdiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda dehşet! Kanser hastası kadını en yakını öldürdü: Son görüntüleri ortaya çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:08

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 10.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emre İ. (57) polisi arayarak kanser hastası annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki Meral Sertel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

ELİNDEKİ ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ

Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre İ.’nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. Emre İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi. Şüpheli, sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti. Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü Emre İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli Emre İ. 'Kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan öldürülen Meral Sertel’in olaydan 2 gün önce oğlu Emre İ. ile yaşadıkları binaya girdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı Emre İ.’nin sosyal medyada da bir görüntüyü paylaştığı belirlendi.(DHA)

 

 


Etiketler: #Beyoğlu #Cinayet #oğlu

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