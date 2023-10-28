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Beyoğlu'nda eğlence mekânı önünde silahlı saldırı: 3 yaralı!

Beyoğlu'nda eğlence mekânının önünde 3 kişiyi yaralayan şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:37
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekânında dün gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, eğlence mekânının önüne gelen S.U., "Siz bana ihanet ettiniz" diyerek A.M., R.B. ve E.M.'ye art arda ateş etti. Şüpheli, ara sokaklara girerek kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Yurttaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, şüpheli S.U.'yu olay yerine yakın bir noktada gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.


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