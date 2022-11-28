Beyoğlu'nda faciadan dönüldü: Kamyonet doğalgaz borusuna çarptı!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:33

İstanbul Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde eşya boşatıldığı sırada freni boşalan kamyonet, tedbir amaçlı tekerleğinin altına koyulan taşı da aşarak süratli bir şekilde yokuş aşağı ilerlemeye başladı. O sırada aracın kasasında olan bir kişi de kendini dışarıya attıktan sonra kamyonetin arkasından koşmaya başladı.

Hızla ilerleyen kamyonet bir evin bahçesindeki doğalgaz borusuna çarparak devrilirken, arkasından koşan kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, kamyonetin freninin boşaldığı ve yokuş aşağı ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede aracın kayması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, patlama ihtimaline ilişkin kamyonetin çarptığı doğalgaz hattı da kesildi.

Zarar gören doğalgaz hattı yenilenirken, devrilen kamyonet ise kurtarma vinçleri ve yurttaşların çektiği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"BUNUN DAHA KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİRDİ"

Bir markette esnaf olan Davut Akalay, "Bu yaklaşık 2 ay içerisindeki ikinci vaka. Diğer vakada bir tane vefat da var ancak biz bunu belediyeye ve muhtara bildirdiğimiz halde herhangi bir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Bu araç bir ev taşıma olayında park edilmiş haldeydi. Daha sonra araç yokuş aşağıya indi, burada birkaç tane vatandaş da vardı, hatta onlar da can havliyle kendilerini zor kurtardılar. Ben o sırada içerideydim, tam dışarı çıktığımda kaçışıyorlardı. Sesi duydum ve çıktığımda gördüm ki buraya çarpmış. Bunun daha kötü sonuçları da olabilirdi, buna yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Bu yolun tamamen trafiğe kapatılmasını, diğer yolun ise tek yönlü olmasını talep ediyoruz. Acil buna bir çözüm istiyoruz. Yaklaşık 9 senedir ben buradayım, burada bir sürü vaka oldu ama son 2 ay içerisinde önemli 2 vaka var. Acil bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.