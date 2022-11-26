Aralıkta sanayicinin doğalgazı ucuzlayacak: Faturalara yansıyacak mı?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 14:59

Pandemi ile başlayan daha sonra Rusya ve Ukrayna savaşı ile büyüyen enerji krizine yönelik ülkelerin arayışları devam ediyor. Kış ayları ile birlikte sorunun daha da büyüdüğü enerji için bir haber Enerji Uzmanı Mehmet Doğan'dan geldi.

Enerji Uzmanı Doğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, Avrupa'da bollaşan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ile enerji fiyatlarında indirim olacağını ve bu indirimlerden vatandaşların faydalanabileceğini söyledi.

ŞİRKETLER, DOĞALGAZI İNDİRİMLİ ALACAK

"Gaz Referans Fiyatından doğalgaz alan sanayi şirketleri için Aralık ayı fiyatları Kasım'a göre %21 indirimli gerçekleşecek. Kasım'da referans fiyat 25.911 TL/1000 m3 idi. Aralık ayında 20.543 TL/1000 m3 olarak uygulanacak. Önemli gelişme."

"Bu durumun en büyük sebebinin AB'de havaların sıcak geçmesi nedeniyle, LNG'nin bollaşarak, Türkiye'nin bu durumdan istifade etmesi şeklinde yorumluyorum. Bakalım ürün fiyatlarına bu indirimler yansıyacak mı?"