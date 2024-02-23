Mardin’de feci kaza... İki minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
Artuklu ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde bağlı Kabala Mahallesi’nde 47 H 0021 plakalı minibüs ile plakası belirlenemeyen başka bir minibüs çarpıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Kazada 6 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polisin, kazayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
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