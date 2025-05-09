Beyoğlu'nda hareketli anlar: Evini yakmaya çalıştı, yurttaşları bıçakla tehdit etti!

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi evini ateşe vermeye çalıştı. Elindeki bıçakla, kendisine müdahale eden çevre sakinleri ve polise tehditler savuran kişi, güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda hareketli anlar: Evini yakmaya çalıştı, yurttaşları bıçakla tehdit etti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 13:26

Olay, saat 01.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. 

Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle evini yakmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kendisine müdahale etmeye çalışan çevredeki yurttaşlara elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmak istemedi. 

Polisin uyarılarına rağmen sakinleşmeyen saldırgan, kısa süreli arbedenin ardından etkisiz hale getirilip kelepçelendi. Gözaltına alınan kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #Beyoğlu #bıçaklı saldırı

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda tartışma: Kardeşini öldürdü, intihar etti

Beyoğlu'nda tartışma: Kardeşini öldürdü, intihar etti
Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda şüpheli paket polisi harekete geçirdi
Tove Jansson’un eserleri, Beyoğlu’ndaki Aynalı Geçit’te sergileniyor: Mumiler İstanbul’da

Tove Jansson’un eserleri, Beyoğlu’ndaki Aynalı Geçit’te sergileniyor: Mumiler İstanbul’da
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler