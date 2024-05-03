Beyoğlu’nda inşaat alanında havan toplu bulundu!

Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:37
Beyoğlu’nda inşaat alanında havan toplu bulundu!
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Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında askeri mühimmat bulundu.

Korozyona uğrayan; 30 adet havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı öğrenildi.


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