Beyoğlu’nda inşaat alanında havan toplu bulundu!
Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu.
Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında askeri mühimmat bulundu.
Korozyona uğrayan; 30 adet havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı öğrenildi.
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