Beyoğlu'nda kafede korkutan yangın

Yayınlanma: 28.05.2024 - 07:40

Güncelleme: 28.05.2024 - 07:40

Yangın, saat 01.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta bulunan kafede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katında bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, kafede hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.