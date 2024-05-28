Beyoğlu'nda kafede korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 07:40
Beyoğlu'nda kafede korkutan yangın
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Yangın, saat 01.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta bulunan kafede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katında bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, kafede hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.


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