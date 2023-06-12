Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:11

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:11

Cehennem Silahı 2 (Lethal Weapon 2) filmi 1989 yapımı Amerikan polisiye, aksiyon ve komedi filmidir. Cehennem Silahı filminin devam filmi olan Cehennem Silahı 2 filminin yönetmenliğini Richard Donner üstlendi. Filmin senaryosunu Jeffrey Boam kaleme aldı. Filmseverler, Cehennem Silahi 2 filminin oyuncularını ve filmin konusunu merak ediyor. Peki, Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 filmi oyuncuları kimler? İşte, Cehennem Silahı 2 filmi hakkında merak edilenler...

CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Riggs ve Murtaugh, yarım milyon dolarlık para akladıktan sonra polisle işbirliği yapan bir avukatı korumakla görevlendirilir. Soruşturma derinleştikçe bu paranın arkasında diplomatik dokunulmazlığın ardına saklanan Güney Afrikalı uyuşturucu satıcılarından oluşan bir çetenin olduğunu ortaya çıkarırlar. Dedektifleri susturmak isteyen bu kartel, amacına ulaşmak için her yolu deneyecektir.

CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson - Dedektif Martin Riggs

Danny Glover - Dedektif Roger Murtaugh

Joe Pesci - Leo Getz

Joss Ackland - Arjen Rudd

Derrick O'Connor - Pieter Vorstedt

Patsy Kensit - Rika van den Haas

Darlene Love - Trish Murtaugh

Steve Kahan - Yüzbaşı Ed Murphy

Mark Rolston - Hans

Jenette Goldstein - Dedektif Meagan Shapiro

Dean Norris - Dedektif Tim Cavanaugh

Nestor Serrano - Dedektif Eddie Estaban

Mary Ellen Trainor - Dr. Stephanie Woods

Kenneth Tigar - Bekker

Pat Skipper - Kiralık katil

Bruce Young - Kiralık katil

Traci Wolfe - Rianne Murtaugh

Juney Smith - Dedektif Tom Wyler

CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

Cehennem Silahı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.



