Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Silahı 2 (Lethal Weapon 2) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Cehennem Silahı 2 filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Silahı 2 (Lethal Weapon 2) filmi 1989 yapımı Amerikan polisiye, aksiyon ve komedi filmidir. Cehennem Silahı filminin devam filmi olan Cehennem Silahı 2 filminin yönetmenliğini Richard Donner üstlendi. Filmin senaryosunu Jeffrey Boam kaleme aldı. Filmseverler, Cehennem Silahi 2 filminin oyuncularını ve filmin konusunu merak ediyor. Peki, Cehennem Silahı 2 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 2 filmi oyuncuları kimler? İşte, Cehennem Silahı 2 filmi hakkında merak edilenler...
CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Riggs ve Murtaugh, yarım milyon dolarlık para akladıktan sonra polisle işbirliği yapan bir avukatı korumakla görevlendirilir. Soruşturma derinleştikçe bu paranın arkasında diplomatik dokunulmazlığın ardına saklanan Güney Afrikalı uyuşturucu satıcılarından oluşan bir çetenin olduğunu ortaya çıkarırlar. Dedektifleri susturmak isteyen bu kartel, amacına ulaşmak için her yolu deneyecektir.
CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Mel Gibson - Dedektif Martin Riggs
Danny Glover - Dedektif Roger Murtaugh
Joe Pesci - Leo Getz
Joss Ackland - Arjen Rudd
Derrick O'Connor - Pieter Vorstedt
Patsy Kensit - Rika van den Haas
Darlene Love - Trish Murtaugh
Steve Kahan - Yüzbaşı Ed Murphy
Mark Rolston - Hans
Jenette Goldstein - Dedektif Meagan Shapiro
Dean Norris - Dedektif Tim Cavanaugh
Nestor Serrano - Dedektif Eddie Estaban
Mary Ellen Trainor - Dr. Stephanie Woods
Kenneth Tigar - Bekker
Pat Skipper - Kiralık katil
Bruce Young - Kiralık katil
Traci Wolfe - Rianne Murtaugh
Juney Smith - Dedektif Tom Wyler
CEHENNEM SİLAHI 2 FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?
Cehennem Silahı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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