Beyoğlu'nda keşfedilen 'gizli tünel' için yeni karar

Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:50

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:04

İstiklal Caddesi'ndeki Rumeli Han, satılarak el değiştirdikten sonra 2017 yılında restorasyona girdi. Yapılan çalışmaların ardından hanın altındaki gizli tünel keşfedildi. Tarihi dokusu bozulmadan yenilenen ve temizlenen 1894 yapımı tünel, yakın zamanda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

SOYLULAR İÇİN GİZLİ GEÇİT OLARAK KULLANILIYORDU

Ragıp Efendi'nin yaptırdığı, diğer iki han olan Anadolu Han ve Afrika Han ile bağlantılı olan tünelin, geçmişte halk arasına karışmak istemeyen soylu ve zengin kişiler tarafından binalar arasında geçiş yapmak için kullanıldığı biliniyor.

'BURAYI ETKİNLİKLERDE KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Rumeli Han'da tünel sorumlusu Hüseyin Yüksel, "Bu kültürel mirası yaparken Ragıp Paşa, bununla beraber İstiklal Caddesi üzerindeki Anadolu ve Büyük Parmak ile Küçük Parmak Sokak arasındaki Afrika Han'ı yapmıştır. Bu üç hanı, geçiş için tünellerini birbirine bağlamış. Afrika'dan gelen misafirler Afrika Han'da kalıyorlarmış. Anadolu Han'da da Anadolu yakasından gelen vatandaşlarımız, gerekse İran'dan gelenler kalıyorlarmış" dedi.

Yüksel şöyle konuştu:

"Şirketimiz bu binayı aldıktan sonra bu binanın restorasyonu başladı. Bu binanın önce temizliğini yaptı. Burada tabi 140- 150 senedir hor kullanılmış bina. Çöpler, kirlilikler vardı. Burada 100 kamyondan fazla moloz çıkarttık. Buranın mevcut sıvılarını döktük, tekrar 1890'daki kullanılan malzemeyle aslına uygun olarak restore ettik. Restorasyon işi aşağı yukarı planlaması ile 2012'de başladı. Fakat işlemlere 2015'te başlandı. Birkaç senedir sürüyor. Bina tamamıyla bitmek üzere. Alman bir mimarın çalışması ile binanın özüne sadık kaldık biz de. En ufak bir müdahalemiz olmadı. Sadece bina temizliğini yaptık. Vatandaşlara kısa zamanda açacağız tam olarak. Buradaki etkinliklerimiz, kitap sergileri, resim sergisi, heykel sergisi, atölyeler olacak. Burayı çok farklı amaçlarla kullanmayı düşünüyoruz. Her türlü konser ve başka etkinlikler de için de kullanılacak."

'İLK FIRSATTA BURAYA ÖĞRENCİLERİMLE BİRLİKTE GELMEK İSTİYORUM'

Tüneli gezmeye gelen İnci Yaman, öğrencileriyle de burayı ziyaret edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir tarih öğretmeni olarak Taksim tünelde bulunan, Rumeli Han'da bulunan bu gizli geçidi görmek istedim. Günümüze değin korunmuş, tarihsel yapısı, tarihsel dokusu korunmuş bütün olarak çok beğendik. Diğer vatandaşlarımıza da tavsiye ederim, gelip görmelerini isterim. O mirası yaşamalarını isterim. Osmanlı döneminde gizli geçit olarak kullanılmış bir yer.

O dönemin toplum içine karışmayan burjuva kesiminin bu tünellerden geçtiği söylenir, ifade edilir. Bu tarihsel yapıyı görmek adına da arkadaşlarımızla sömestr tatilimizi değerlendirmek adına böyle güzel bir yere gelmek, tarihi mirasımızı gezmek, görmek istedik. Herkese tavsiye ederim. Halka açıldığı zaman tamamıyla, öğrencilerle de burayı gezip görmek, onlarla da bu duyguyu, bu tarihsel dokuyu, nüansı yaşamaları için gelmelerini isterim. O yüzden de ilk fırsatta buraya öğrencilerimle birlikte gelmek istiyorum."

'TAŞLARIN HEPSİ TARİH KOKUYOR'

Tüneli gezen Serpil Kaya ise, "Arkadaşlar olarak gezip görebileceğimiz yerler arıyorduk. Burası da karşımıza çıktı Taksim Meydanı'nda, Rumeli Han diye güzel bir yer. Sadece alt geçidi ile ilgili Osmanlı padişah ve hanedanlarının gizli geçit olarak kullandığını öğrendik. Taşların hepsi tarih kokuyor gerçekten. Yukarıya çıktık orayı da gördük, tarihi yarımada görünüyor. Manzarası da çok güzel. Güzel değerlendirilebilir bir yer aslında. Dar bir alan ama havadar da aynı zamanda, güzel organize edilmiş anladığım kadarıyla" ifadelerini kullandı.