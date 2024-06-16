Beyoğlu'nda kızgın boğa mezarlığa daldı... İki kişi yaralandı!

Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:27

Güncelleme: 16.06.2024 - 17:44

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı.

Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, belediye ekibi ve yurttaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

KIZGIN BOĞA IKI KIŞIYI YARALAYIP MEZARLIĞA DALDI

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılmasının ardından boğa olduğu yere yığıldı.

Boğa sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.