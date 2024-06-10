Seyircilerin arasına dalan boğa 4 kişiyi yaraladı
ABD’nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.
ABD’nin Oregon eyaletinde rodeo gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü.
Cumartesi günü Sisters kentinde gösteri sırasında bir boğa korkulukların üzerinden atlayarak seyircilerin arasına daldı.
Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğanın gösteri alanından ayrıldığı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdığı görüldü.
a bull escaped a rodeo in oregon and the video of it is cinema pic.twitter.com/dLX8UphLze— Brian Floyd (@BrianMFloyd) June 9, 2024
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olayda yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.
Sisters Rodeo Derneği tarafından yapılan açıklamada, boğanın hayvanların tutulduğu alana doğru koştuğu ve ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi.
Veterinerler tarafından muayene edilen boğanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama