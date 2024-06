Seyircilerin arasına dalan boğa 4 kişiyi yaraladı

ABD’nin Oregon eyaletinde rodeo gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü.

Cumartesi günü Sisters kentinde gösteri sırasında bir boğa korkulukların üzerinden atlayarak seyircilerin arasına daldı.

Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğanın gösteri alanından ayrıldığı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdığı görüldü.

a bull escaped a rodeo in oregon and the video of it is cinema pic.twitter.com/dLX8UphLze