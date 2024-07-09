Bodrum'da orman yangını!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere hava ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:07
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Bodrum'un kırsal Pınarlbelen Mahallesi'ndeki ormandan, saat 14.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Yangına bölgede bulunan hava araçları ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

 


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