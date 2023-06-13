Beyoğlu'nda öldürülen Rus turistin katil zanlısı yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda bıçaklanarak öldürülen Rus turistin katil zanlısı yakalandı. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rus turistin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.
Geçen pazar günü saat 08.30 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk ile kimliği bilinmeyen 3 kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rus turist bıçaklanarak yaralanmıştı.
Yaralı Rus turist hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
3 KİŞİDEN 2’Sİ YAKALANDI, BİRİ TUTUKLANDI
Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk’un öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişinin kimliklerini tespit etti.
İlk olarak iki şüpheli, Umut A. ve Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Umut A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAY AĞIZ MÜNAKAŞASI İLE BAŞLADI
Emniyetten alınan bilgiye göre, şüphelilerin sokak içerisinde 3 kişi oturdukları sırada, Rus turistin yaya olarak yanlarından geçerken Cihan K. ile ağız münakaşası yaşayarak tartıştıkları, Umut A.’nın da turisti darbettiği, daha sonra Cihan K.’nin turisti bıçak ile yaraladığı öğrenildi.
RUS TURİSTİBIÇAKLAYAN ZANLI DA YAKALANDI
Polis ekipleri Rus turisti bıçaklayarak ölümüne sebep olan diğer şüpheli Cihan K.’yi de kısa sürede yakaladı. Şüpheli, sorgulanmak üzere, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Rus turisti bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli Cihan K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
Güvenlik Kamerasında yansıyan görüntüde, Rus turistin önce şüphelilere karşı tuhaf hareketler sergilediği, şüpheliler uzaklaşmak istese de Rus turistin ısrarla onlarına yanına gittiği, daha sonra beyaz tişörtlü şahsın elindeki bıçakla turisti yaraladığı görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- İran'dan Hakan Fidan açıklaması
- Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye: Ersin Tatar ile görüştü
- Merkez'in yeni başkanından dikkat çeken hamle
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- Eski bakan hastaneye kaldırıldı!
- Ukrayna büyük taarruzunun bir haftalık bilançosu
- Birleşik Kamu-İş'ten 'asgari ücret' çağrısı: Rakam verdi
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var