İstanbul'da yolcu dehşeti: Taksiciyi öldürdüler

İstanbul Fatih'te takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Yolcuların darbettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 17:21
İstanbul'da yolcu dehşeti: Taksiciyi öldürdüler
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İstanbul'da dün gece saat 03.00 sıralarında Fatih Çapa'da iddialara göre, 3 kişi Taksim'de 52 yaşındaki Aydın Altun'un kullandığı taksiyi çevirip araca bindi.

Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden 3 şüpheli daha sonra taksiciyi darbetmeye başladı. Araç dışında da devam eden olayın ardından şüpheliler koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Altun'u hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Altun aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aydın Altun için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.


Fatih taksici Cinayet

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