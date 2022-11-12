Adana'da sokak ortasında dehşet: Otomobille yanına yaklaşıp, ateş açıp öldürdüler
Adana'da sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Adnan Kaya (38), yaşamını yitirdi.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde, 12 Kasım gece saatlerinde; plakası henüz öğrenilemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişiler, evinin yakınında sokakta yürüyen Adnan Kaya'nın yanına yaklaştı.
SİLAHLA VURDULAR
İddiaya göre, otomobildekilerin kendisine seslendiğini fark eden Kaya, aracın yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden ateş açan şüpheliler olay yerinden kaçarken, Kaya ise kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adnan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Adnan Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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