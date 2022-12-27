Beyoğlu'nda sokak ortasındaki kavgayı 'çekirdek yiyerek' izledi

27 Aralık 2022 Salı, 10:47

Beyoğlu'nda önceki gece sokak arasında trans bireyler ile buradaki işyerinde çalışan bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sokak ortasında tekme tokatlarla dakikalarca süren kavgaya, çevredekiler müdahale etmedi.

'ÇEKİRDEKLE' İZLEDİ

Kavgayı izleyenler arasında bir kişinin çekirdek yediği dikkat çekti. Yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.