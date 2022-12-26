Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 'arazi' kavgasına 3 gözaltı
Şanlıurfa'da, kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Hacı Bayram Mahallesi'nde önceki gün Güleli ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mahmut Güleli hayatını kaybetti; Mehmet Güleli, Aziz Güleli ve Ayşe Güleli ise yaralandı.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen Aziz Güleli ile oğulları Halil ve Mehmet Güleli'yi gözaltına aldı.
ÇELİK YELEKLE ÇIKARTTILAR
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
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