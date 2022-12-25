Kavga ettiği amcasını tüfekle katletti
Şırnak’ın İdil ilçesinde kavga ettiği yeğeni tarafından tüfekle vurulan amca öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İdil ilçesinin Güzelova köyünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen N.A. ile yeğeni M.A. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda yeğen M.A. tüfekle ateş açtığı amcası N.A’yı ağır yaraladı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayın ardından kaçan M.A'yı gözaltına aldı.
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