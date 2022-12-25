Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukların arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralanan Mahmut Güleli, Aziz Güleli, Ayşe Güleli ve Mehmet Güleli'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Güleli doktorların tüm çabasına rağmen, hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
AKP'li belediye Hiranur'un usulsüzlüğü hasır altı etmiş!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- 'Paris' paylaşımını sildi, 'istemeden oldu' dedi
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Yeni Akit hedef göstermişti... Hülya Avşar’dan ilk yorum
- 'Siyasal İslam sona yaklaştı'