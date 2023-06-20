Beyoğlu'nda su borusu patladı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:23

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:25

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında; edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

YOL SU İÇİNDE KALDI

Çevredekilerin ihbarına rağmen henüz olay yerine gelen olmadı.

Yaklaşık 5 saattir akan su nedeniyle yol su içinde kaldı.