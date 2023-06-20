Beyoğlu'nda su borusu patladı

İstanbul Beyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Yaklaşık 5 saat akan su nedeniyle yol su içinde kaldı.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:23
Beyoğlu'nda su borusu patladı
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Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında; edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

YOL SU İÇİNDE KALDI

Çevredekilerin ihbarına rağmen henüz olay yerine gelen olmadı.

Yaklaşık 5 saattir akan su nedeniyle yol su içinde kaldı. 


Beyoğlu İSKİ boru

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