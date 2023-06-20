Beyoğlu'nda su borusu patladı
İstanbul Beyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Yaklaşık 5 saat akan su nedeniyle yol su içinde kaldı.
Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında; edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
YOL SU İÇİNDE KALDI
Çevredekilerin ihbarına rağmen henüz olay yerine gelen olmadı.
Yaklaşık 5 saattir akan su nedeniyle yol su içinde kaldı.
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