Beyoğlu’nda taksinin çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda köprü üstünde yolun karşısına geçmeye çalışan gazeteci İlker Yağmur’a (44) taksi çarptı. Ağır yaralanan Yağmur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu’nda taksinin çarptığı gazeteci hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:50

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merdivenlerden köprüye çıkan gazeteci İlker Yağmur (40) bariyerleri aşarak yol kenarından Dolapdere istikametine doğru yürümeye başladı.

O sırada 34 TAP 47 plakalı taksiyle seyir halinde olan Ersin A., yolda yürüyen Yağmur’a çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağmur ağır yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yağmur'u ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan İlker Yağmur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlker Yağmur, Şenlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Taksi şoförü Ersin A. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfadesi alınan şoför adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Beyoğlu #Gazeteci #taksi #kaza

İlgili Haberler

Feci kaza bir aileyi yok etti: Baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı

Feci kaza bir aileyi yok etti: Baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı
Yeni açılan Antalya-Konya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Yeni açılan Antalya-Konya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler