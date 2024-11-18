Feci kaza bir aileyi yok etti: Baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı
Siverek-Hilvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk ise kazada ağır yaralandı.
Siverek-Hilvan karayolunda dün, eczacı Ceyhun Kafadenk (36) idaresindeki 31 APU 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole devrildi.
BABA-OĞUL ÖLDÜ
Kaza sürücü Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk (28) ise ağır yaralandı.
Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
ANNENİN DURUMU CİDDİ
Anne, Fatma Kafadenk’in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #kaza
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