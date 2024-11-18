Yeni açılan Antalya-Konya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Yeni açılan Antalya-Konya Karayolunda meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi öldü. Araç sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı.
Demirkapı Tüneli ile Derebucak yolu arasında dün akşam saatlerinde M.Ş. idaresindeki otomobil, İbradı İlçesi Başlar Mahallesi ile Konya’nın Derebucak ilçesi arasında İbradı ilçesi sınırlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp yoldan çakarak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazada araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Ramazan Faris ağır yaralı çıkarıldı, Derebucak Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
Araç sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlatırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. İbradı Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Antalya #trafik kazası #kaza
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