Beyoğlu'nda turistin gasbedilmesine ilişkin 5 şüpheliye gözaltı!

Beyoğlu'ndaki gece kulübünde bir turistin gasbedilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:55
Beyoğlu'nda turistin gasbedilmesine ilişkin 5 şüpheliye gözaltı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 14 Ekim 2023'te meydana gelen gasp olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

İstiklal Caddesi'nde A.L. ve İ.C.S. adlı turistlerin, ''ucuz bir otel bildiğini'' söyleyen tanımadıkları kişi tarafından kandırılarak gece kulübüne götürüldükleri belirlendi.

Kandırıldıklarını anlayan A.L'nin olay yerinden ayrıldığı, İ.C.S'nin üzerindeki 1000 Eoru'nun eğlence mekanındaki şüphelilerce gasbedildiği, merdivenlerden düşerek yaralanan mağdurun hastaneye kaldırıldığı tespit edildi.

Polis, şüpheliler H.S., M.A., işletme sahibi M.K. ve çalışanlar E.G. ile N.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.S. ve M.A. serbest bırakıldı, M.K, E.G. ve N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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