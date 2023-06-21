Beyoğlu'nda vincin çarptığı işçi ağır yaralandı!

Beyoğlu’nda inşaat alanında çalışma yapan vincin demirinin çarptığı işçi ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından yola çıkarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:42
Beyoğlu'nda vincin çarptığı işçi ağır yaralandı!
Abone Ol google-news

İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde inşaat alanında çalışan işçiye vincin demiri çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan işçi için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve işçilerin yardımıyla yola çıkarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Beyoğlu vinç İşçi inşaat

İlgili Haberler

Üzerine malzeme düşen maden işçisi ağır yaralandı

Üzerine malzeme düşen maden işçisi ağır yaralandı
MKE fabrikasındaki patlamada ölen işçiler ‘asli kusurlu’ bulundu

MKE fabrikasındaki patlamada ölen işçiler ‘asli kusurlu’ bulundu
Cam balkon takan işçi, ikinci kattan düştü

Cam balkon takan işçi, ikinci kattan düştü

En Çok Okunan Haberler