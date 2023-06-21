Beyoğlu'nda vincin çarptığı işçi ağır yaralandı!
Beyoğlu’nda inşaat alanında çalışma yapan vincin demirinin çarptığı işçi ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından yola çıkarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde inşaat alanında çalışan işçiye vincin demiri çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan işçi için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve işçilerin yardımıyla yola çıkarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Adını anma gereği duymadı... Yandaşa karşı uyardı
- Ergün Atalay: 'Kızım Allah yardımcın olsun'
- PFDK'den '5 yıldızlı forma' kararı!
- Meclis'in ilk gerginliği yaşandı!
- Moody's Türkiye için 'faiz' tahminini açıkladı!
- Melih Gökçek hedef gösterdi, öğretmen açığa alındı
- Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir
- Delisin filmi konusu nedir? Delisin nerede çekildi?