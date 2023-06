MKE fabrikasındaki patlamada ölen işçiler ‘asli kusurlu’ bulundu

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:52

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:52

Kimya Mühendisi Süleyman Polat, Makine Mühendisi Abdülsamet Özet ile Elektrik Mühendisi Kemalettin Güvenç’ten oluşan üç kişilik heyetin hazırladığı raporda, patlamada yaşamını yitiren Mehmet Kutlu ile İbrahim Özdemir "asli kusurlu" görüldü. Raporda, fabrika yetkilileri ise "tali kusurlu" bulundu.

Halk TV’den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, raporda yer alan bilgiler patlamanın olduğu gün Mehmet Kutlu ve beraberindeki dört işçinin, kazanlardaki bakım için cumartesi sabahı fabrikaya gittiğini gösteriyor. Aynı zamanda ekibin, yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan nitrogliserin tahliyesi ve kazanın bakımı için çalışmaya başladığı belirtiyor.

Bu esnada, tecrübesiz işçilerden biri yanlış vanayı açtı. Kıdemli işçi konumundaki Kutlu, el işaretleri ile "su vanasını açın" diye seslenmeye başladı. Bu anlar an be an kayda girdi. Ancak, iş tecrübesi olmayan dahası bakım için iş güvenliği eğitimi almayan işçiler, su vanasını bulamadı. Bu sırada, elektrik akımının da oluşumu ile birlikte ortalık bir anda alev topuna döndü.

Kazanların bakımı için o noktada bulunan beş işçi vefat etti. Soruşturma sürecini takip eden bir avukat, “Bu patlamanın en temel sebebi, bakım için görevlendirilen işçilerin tecrübesiz olması. Üç işçi daha bir ay önce işe girmiş. Bu işçilerin, kağıt üzerinde görünen iş güvenliği eğitimi sadece 16 saat. Patlamanın olduğu bakım için ise aldıkları hiçbir eğitim yok” diye konuştu.