Beyoğlu’ndaki taciz davasının ilk duruşması görüldü: 'Yardım için yanına yanaştım' savunması

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:27

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:27

İstanbul Beyoğlu’nda evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.’nın önünü kesip, üzerine çıkarak cinsel saldırı teşebbüsünde bulunan Ömer Konu ve Semir Tarhan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçundan açılan davanın ilk duruşması İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İddianamede sanıklar hakkında 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada savunma yapan Semir Tarhan, "Ömer Konu ile alkol aldık. Dışarıda müştekiyle karşılaştık. Ben kötü niyetle arkadaşımızın yanına yaklaşmadım. Yardım amaçlı yanaştık. Gece ne olur ne olmaz bayan sonuçta. Ben alkolün etkisindeydim. Hanımefendiyi tutarken yere düştük. O an dengemi kaybederken onu tuttum. Onca insanın içinde istismarda bulunacak değilim. Pişmanım" dedi.

Sanık Ömer Konu ise, "Semir 'Taksim'e götüreyim seni' dedi. Alkol aldık. Midye yiyorduk. Yanımıza kız geldi 'bize de ısmarlar mısın' dedi. Ben bir kelime dahi etmedim. Semir ile beraber İremşan muhabbet etmeye başladı. Ben de önden yürüdüm. Arkamı döndüğümde sohbet ediyorlardı. Bir 20 saniye içinde yere düştüler. Ben de anlamadım" dedi. Konu'ya "Niye müdahale etmedin" sorusu yöneltildi. Konu, "Alkollüydüm bilincim yerinde degildi. Ne yapacağımı bilemedim" ifadelerini kullandı.

ÇELİŞKİLER VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanıklardan Konu'nun ilk ifadelerinde 'müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabilirim' şeklinde beyanları olduğunu belirterek şu anki ifadesinde çelişkiler olduğunu dile getirdi. Konu ise, "Birlikte midye yedik. İremşan'a 500 liraya yakın para verdim yol parası yoktu. Ben ona dokunmadım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savcı mütalaasında olayın basit cinsel saldırı değil nitelikli cinsel saldırı olduğunu ve bu sebeple ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verilmesini ve sanıkların ayrı ayrı tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme ise sanıklar hakkında basit cinsel saldırı iddiasıyla dava açılmış olsa da eylemlerin cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikle cinsel istismar suçlarını oluşturduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi.

Dosyanın nöbetçi Ağır ceza mahkemesine gönderilmesine, sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.