'Bıçağın üzerine düştü' denilmişti! Akılalmaz olayın arkasından cinayet çıktı
İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında bir kasabın kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonrası kasabın vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban
kesim alanında iddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu sabah
saatlerinde kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.
ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek
yere yığıldı. Kasap olay yerinde hayatını kaybederken savcı ve polisin
incelemesinden sonra İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
CİNAYET ÇIKTI
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp
Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya
çıktı.
Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan
İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.
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