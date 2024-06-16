'Bıçağın üzerine düştü' denilmişti! Akılalmaz olayın arkasından cinayet çıktı

İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında bir kasabın kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonrası kasabın vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:20
'Bıçağın üzerine düştü' denilmişti! Akılalmaz olayın arkasından cinayet çıktı
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Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında iddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu sabah saatlerinde kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Kasap olay yerinde hayatını kaybederken savcı ve polisin incelemesinden sonra İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CİNAYET ÇIKTI

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.



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