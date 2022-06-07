Bıçak ve masatlı 'yol verme' kavgasının şüphelileri kasap çıktı

07 Haziran 2022 Salı, 13:14

Olay, 5 Haziran saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Ramazan Uslu (26), yanındaki arkadaşları Arif Yaşkeçeli (24) ve Berkay Pişkin (23) ile otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücüyle yol verme meselesinden tartıştı.

BIÇAKLA YARALADILAR

Uslu ve diğer sürücü, durdurdukları araçlarından inip tartışmaya devam etti. Diğer sürücünün arkadaşı ve Uslu'nun arkadaşlarının da katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Uslu, sağ kolunun altı ve karnından, Arif Yaşkeçeli, sırtından bıçakla, Berkay Pişkin de masatla başından yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan 3 kişi, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Uslu'nun tedavisinin devam ettiği, diğer 2 kişinin taburcu olduğu belirtildi.

SUÇ ALETLERİNİ 'KASAPLIK' YAPARKEN KULLANIYORLARMIŞ

Polis, olay sonrası kaçan diğer sürücü ve arkadaşının kimliği ile aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından sürücünün İskender E., arkadaşının da Oğuzhan S. olduğu ve bir mezbahada kasap olarak çalıştıkları belirlendi. Ardından 2 şüpheli bugün polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin, suç aletlerini de yine kasaplık yaparken kullandıkları ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.