Bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:03

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tütün dükkanında yabancı uyruklu bir şahıs ile dükkan işletmecisi Murat T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu şahıs yanında getirdiği ekmek bıçağı ile B.A. isimli yabancı uyruklu kadın ile Murat T'yi yaraladı.

Olayı görenler yabancı uyruklu şahsı etkisiz hale getirirken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahsı gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.