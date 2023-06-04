Biçerdöverden çıkan yangın 100 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde biçerdöverden çıkan yangın 100 dönüm buğday ve arpa ekili tarlayı küle çevirdi.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:25
Biçerdöverden çıkan yangın 100 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi
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Alınan bilgilere göre, Ballıbaba köyünde, biçerdöverden kaynaklı çıkan yangın, buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarlayı sardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çevre köydeki yurttaşların da desteğiyle traktörlerle yangın, etrafı sürülerek kontrol altına alındı.

Çiftçilerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alıp söndürülürken, 100 dönüm buğday ve arpa küle döndü.


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