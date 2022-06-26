Bilal Erdoğan: 'Türkiye okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde'

26 Haziran 2022 Pazar, 17:21

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu'nda okçularla bir araya geldi.

Bilal Erdoğan, "Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içerisine girdi" dedi.

40 ilden 105 kulüp ve 500’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonanın Hava Koşusu'nda 100 kadın ve 170 erkek olmak üzere toplam 270 sporcu en uzağa ok atmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğin son gününde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da bulundu.

'TÜRKİYE ŞU ANDA OKÇULUKTA CİDDİ BİR İVMELENME İÇİNDE'

Geleneksel Türk okçuluğunun her geçen gün ilerlediğini belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

“2019 yılındaki kuruluşundan bu güne Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'nun çok ciddi bir kitleye ulaştığını görüyoruz. Zaten Türkiye’de geleneksel okçuluğun ciddi bir altyapısı vardı. Şimdi bu resmiyet kazandıktan sonra da kurumsallaştıktan sonra da bu altyapının somut sonuçlarını görüyoruz. Nedir işte 500’e yakın Türkiye’nin dört bir yanından sporcunun gelip burada hedef ve menzil atışlarında yarışıyorlar. Ben de ilk defa resmi bir müsabakaya katılmaya karar verdim ki yerinde bu gelişmelere şahit olayım. Erzincan’da iki gündür çok güzel yarışmalar yapılıyor. Bugün 12 bine yaklaşan lisanslı sporcusuyla, 500’ün üzerinde kulübün katılımıyla geleneksel okçuluk federasyonlarımız arasında en üst sıralara doğru ilerliyor. Çünkü bu bizim milli sporumuz. Buradaki ilgi ile olimpik okçuluktaki başarı da aslında birbirini tetikleyen birbiri ile omuz omuza giden iki olgu. Bu yönü ile de önemsiyoruz. Biz geleneksel okçuluğa ilgi duyan bütün gençlerimizi illerindeki kulüplere yönlendiriyoruz. Üniversitelerde kulüpler var. Bunun dışında olimpik okçulukla geleneksel okçuluğu beraber yapan kulüplerimiz var. Okçuluğa milli sporumuza bütün gençlerimiz davet ediyoruz. Çünkü Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içerisine girdi. Bu ivmelenmeyi somut başarılara da işte Mete’nin olimpiyatlardan altın madalya ile dönmesini başardık. İnşallah bunun devamının da gelmesi için alttan devamlı bu gençlerimizin ilgisini talebini bu kurumsal yapılarda müsabaka başarısına sistematik çalışmaya, antrenmana çevirmeye gayret gösteriyoruz. Ben federasyon başkanımıza, yönetimine bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Bakalım biz bugün ne başaracağız onu da hep beraber izliyip göreceğiz." .