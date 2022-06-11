Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda finalde Hollanda'yı yenerek altın madalya kazandı.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 238-230 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Podyumun zirvesine çıkan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nın altın madalyasını Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Mehmet Günay takdim etti.
Türkiye'nin böylece organizasyondaki madalya sayısı 2'ye yükseldi. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, üçüncülük mücadelesinde Estonya'yı yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.
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