Bilal Erdoğan'dan 'bu ülkede çalışırsan kazanırsın' açıklaması
İşsiz üniversite mezunu gençlerin sayısının git gide arttığı günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TL'nin tarihin en sert düşüşlerini yaşadığı, yurttaşların ekonomik krizle mücadele ettiği ve işsiz üniversite mezunu gençlerin sayısının git gide arttığı günlerde Bilal Erdoğan'ın, "Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım" sözleri tepki çekti.
Erdoğan, "Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım" görüşünü savundu.
Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
“Bakın biz de anketler yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. İlk sıra ABD ve Almanya... Oysa gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım... İlim Yayma Ödülleri ve bizim genel bakışımız böyle. Örneklerimiz var. İşte Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Hocamız. MIT’de doktora yapmış. İstese ABD’de kalabilirdi. Ama gelmiş Van’da laboratuvarında çalışıyor. Şimdi Bartın’da... İşte bu başarı hikâyelerini çocuklara anlatmalıyız."
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