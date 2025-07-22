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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan 'yangın' açıklaması!

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan 'yangın' açıklaması!

22.07.2025 09:13:00
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ANKA
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan 'yangın' açıklaması!

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'e sıçradı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı "Bu felaketi en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

Sakarya’da başlayan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle tahliye edilen köy sayısı 4’e yükseldi. Öte yandan, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde de ayrı bir orman yangını çıktı.

Bilecik-Gölpazarı karayolu üzerinde, Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkiinde bir besihanenin yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, alevler rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük yaşandı.

Yangınlara ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bilecik-Kurtköy'de dün saat 16.51'de orman dışı alanda başlayıp daha sonra ormana sirayet eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

 "TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADAYIZ"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise "Bu felaketi en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle sahadayız" diyerek şu açıklamalarda bulundu: 

"Sakarya sınırından başlayarak Osmaneli ilçemize doğru ilerleyen ve Demirköy-Kurtköy bölgelerinde devam eden orman yangınlarına karşı, ilgili birimlerimizle birlikte tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde müdahale ediyoruz. Bu felaketi en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle sahadayız."

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